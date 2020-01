Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.



Il valore di Zlatan Ibrahimovic è stato a lungo sottovalutato da molti. Non ha mai figurato tra i primi tre classificati in nessuna edizione del Pallone d'Oro, ha però vinto i campionati in grandi città e ovunque sia stato. Per caratteristiche tecniche, abbinate a un fisico imponente, si può considerare appena sotto Messi e Cristiano Ronaldo.