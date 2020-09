Elisabetta Gregoraci è una delle Vip più chiacchierate del Grande Fratello Vip in onda in questi giorni sulle reti Mediaset, ma sebbene riscuota successo fra gli ascoltatori c'è chi non le ha risparmiato delle critiche e accuse anche abbastanza pesanti. Si tratta del suo storico ex-Flavio Briatore, che intervistato dal Fatto Quotidiano ha puntato il dito soprattutto sul lato economico della vita di Elisabetta e del loro legame.



“Se vuole essere autonoma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo. Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista. Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Viviamo a 300 metri di distanza a Montecarlo per condividere il più possibile la vita con Falco, senza regole rigide. Dobbiamo pensare al bene di nostro figlio. La somma degli alimenti? Non lo dico, ma non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere, non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria”.



