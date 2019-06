La panchina e pezzi da novanta per tentare un nuovo assalto alla Champions. Ma non solo, la Juventus guarda anche al futuro e si muove per chiudere colpi in prospettiva e in questo senso la classe 2000 è quella che regala gli obiettivi più sensibili: piace Hamed Traorè dell'Empoli, affare saltato con la Fiorentina, ma a stregare Paratici è Dominik Szoboszlai. Mezzala o trequartista, il 18enne del Salisburgo fa gola a mezza Europa e per questo i bianconeri stanno studiando un piano per accelerare i tempi.



AFFARE CON IL GENOA - Il costo dell'investimento per l'ungherese è alto, difficile scendere sotto i 25 milioni di euro della clausola rescissoria, per questo la Juve studia un'operazione congiunta con il Genoa: come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, settimana prossima è in programma un vertice con la dirigenza rossoblù per portare Szobolai in Italia in tandem, consentendogli così di saggiare i campi della Serie A in una realtà con minori pressioni. Szoboszlai piace e non poco, Paratici si muove.