IL TABELLINO:

, in una delle più incerte versioni stagionali. Contro il Genoa ha giocato meno di mezz’ora, ha segnato due gol e poi si è fermata. Così. Troppo sicura di sé? Può darsi. Ma quello che si è visto è stata una squadra senza cattiveria, senza anima, senza tensione. E’ vero cheI campioni d’Italia hanno ripreso la partita solo nel primo tempo supplementare, quando la squadra di Ballardini era stremata. Così hanno segnato il, ma ha rischiato ancora perché all’inizio del secondo tempo supplementare- Venticinque minuti di sola Juve. Due gol, altre due occasioni nitide,, Genoa non presente in campo. Eppure era mezza Juve, con una difesa mai vista, il giovane(debutto da titolare) a destra,(al rientro dall’inizio dopo oltre 70 giorni) al centro,, seppure con ampia licenza d’attaccare, a sinistra. Pirlo aveva messo dall’inizio altri due ragazzi, il brasilianocome esterno destro (esordio in prima squadra) ecome esterno sinistro/trequartista.- In questo inizio è stato tutto troppo facile per la Juve passata in vantaggio dopo solo un minuto e mezzo e con appena due passaggi:. Questo modo di attaccare così sbrigativo ispirerà il primo tempo della Juve. Si è aperta una voragine dietro l’altra nella difesa genoana che, pur schierata con tre centrali, lasciava delle praterie davanti all’attacco juventino. Occasioni a raffica: Arthur-Bentancur-Kulusevski, ancora con due passaggi la Juve era in zona-gol, sono iniziate le prodezze di Paleari che ha evitato il raddoppio immediato, così come è successo poco dopo con una parata su Morata. Poi ha salvato Bani ancora su Kulusevski e infine la Juve ha piazzato il secondo gol, bellissimo nell’impostazione. Di nuovo, due passaggi e palla in buca.- E’ stato a quel punto che la Juve ha cominciato a mollare e il Genoa è entrato in partita, segnando il, soprattutto il secondo perché in ritardo sul genoano, il primo (troppo ottimista...) perché ha pensato che alle sue spalle ci fosse Wesley, così è andato al centro per raddoppiare la marcatura., ma il giovane brasiliano ha ammesso subito l’errore battendosi la mano sul petto e alzando un braccio per chiedere scusa. Bel gesto per un ragazzo. Il gol ha dato un po’ di coraggio al Genoa, ma è stata ancora la Juve ad avvicinarsi alla terza rete conLa Juve ha creato un’occasione con Morata, altro intervento decisivo di Paleari, ma il gesto tecnico più bella della gara è stato di un ex juventino, Marko. La Juve ha rallentato e il Genoa ha messo il naso fuori dalla sua metà campo con più fiducia. Dopo poco più di un’ora, esaurite le energie, Chiellini ha lasciato il posto a Bonucci ed è uscito anche Demiral per far entrare Danilo. La ragione dei cambi era legata anche alla crescita dell’attacco genoano grazie soprattutto a Pjaca e Czyborra. E’ stato un momento favorevole anche per- La Juve ha perso tensione e attenzione, giocando non più da grande squadra. Il Genoa aveva energie e idee e ha continuato ad attaccare fino ad arrivare alPirlo si lamentava perché la Juve continuava a portare palla, in realtà la squadra si era staccata dalla partita ed era un pessimo segnale., classe ‘99. CR7 è entrato solo 5 minuti (compresi i 3 di recupero) prima dei supplementari ma non ha potuto evitarli.- Nel pomeriggio, a Firenze, anche l’Inter era finita ai supplementari e per una sgradita par condicio anche la Juve ha giocato 30' in più. Sul fronte d’attacco, Ronaldo a sinistra, Morata al centro e Kulusevski a destra. La Juve ha avuto l’occasione per segnare in contropiede, ma Paleari ha fatto un’altra grande parata su Morata e ancora più bella e decisiva la respinta del portiere genoano sul colpo di testa di Rabiot. Nei supplementari si è rivista un po’ di Juve, anche se la sua manovra era diventata lenta. Il Genoa l’aspettava sempre più vicino alla propria area, non riusciva più a ripartire e all’ultimo minuto del primo tempo ha preso il gol che l’ha condannata.Il gol era da assegnare comunque al giovane tunisino. Nel secondo tempo supplementare, poi con un tiro di Lerager. La Juve poteva chiuderla in contropiede ma AlbertoJuventus-Genoa 3-2 dts (2-2 al 90')Marcatori: pt 2' Kulusevski (J), 23' Morata (J), 28' Czyborra (G); st 29' Melegoni (G); pts 9' Rafia (J).Assist: pt 2' Chiellini (J), 23' Kulusevski (J), 28' Goldaniga (G); st 29' Ghiglione (G); pts 9' Morata (J).Juventus (3-5-2): Buffon; Dragusin, Demiral (19' st Danilo), Chiellini (19' st Bonucci); Wesley (43' t Ronaldo), Arthur, Bentancur (1' st Rabiot), Portanova (32' st Rafia), Bernardeschi; Kulusevski, Morata. A disp. Pinsoglio, Szczesny, Frabota, Felix Correia, Ranocchia, Ramsey, Capellini. All. Pirlo.Genoa (3-5-2): Paleari; Goldaniga, Bani, Dumbravani (7' pts Males); Ghiglione, Lerager, Rovella, Melegoni (1' sts Radovanovic), Cyzborra (7' st Ebongue); Pjaca, Scamacca. A disp. Marchetti, Zima, Zajc, Criscito, Shomurodov, Masiello, Badelj, Caso, Destro. All. Ballardini.Arbitro: Chiffi di Padova.V.A.R.: Abisso di Palermo.Ammoniti: pt 25' Bentancur (J), 39' Dumbravanu (J), 41' Ghiglione (G); st 45' Goldaniga (G); sts 11' Bani (G).