, ha bisogno di affidarsi al suo centravanti titolare, al suo numero 9:. Il centravanti serbo è pronto a elettrizzare i propri tifosi, nella settimana che porta alla sfida contro il suo passato: all’Artemio Franchi contro la Fiorentina. Ritrovare fiducia e gol, permetterebbe alla formazione di Allegri di continuare la sua ottima marcia in campionato che vede la squadra bianconera al 2° posto, alle spalle degli eterni rivali dell’Inter. Gol e fiducia sono anche gli ingredienti per trattare il rinnovo con la Vecchia Signora: ci sarà un incontro tra la dirigenza del club piemontese e l’agente del serbo, Dario Ristic.L’idea della Juventus è quella di prolungare di almeno un anno (o anche due) la data di scadenza del contratto, fissandola almeno al 2027, trovando così una formula che possa permettergli, al contempo, di alleggerire l’ammortamento del giocatore arrivato a gennaio 2022 e abbassare leggermente il monte ingaggi. Un prolungamento che, spalmando i vari bonus presenti nel contratto, permetterebbe, dunque, di abbassare il costo d’ammortamento annuale.. I giorni si avvicinano, la sfida al suo passato, per confermare il suo futuro, è lanciata. I tifosi bianconeri sono pronti a farsi accendere dal talento di Vlahovic.