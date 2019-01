Parola d'ordine, futuro. Da anni ormai la Juventus lavora continuamente per prenotare i migliori talenti in circolazione, in particolare italiani: non è un caso perché fa parte della mentalità di Fabio Paratici, direttore dell'area tecnica bianconera che negli ultimi giorni ha mosso i primi passi anche per un giovanissimo portiere di grande talento. Nei ripetuti incontri con la dirigenza del Genoa per le operazioni legate a Sturaro e Romero, la Juve ha chiesto di aprire un dialogo anche per Alessandro Russo, portiere classe 2001 di proprietà rossoblù (foto da Instagram).



SFIDA E PREZZO - Protagonista con la Primavera del Genoa, Russo è uno dei migliori prospetti nel suo ruolo e il Grifone conta di lanciarlo presto anche con la prima squadra. Ha saputo mettersi in mostra agli Europei Under 17 in Nazionale, particolarmente bravo nel parare i rigori, la Juventus ha voluto avviare un discorso prendendo informazioni sul prezzo: 10 milioni di euro la base di partenza del Genoa, ma il presidente Preziosi insiste per trattenere ancora Russo così da dargli spazio anche in Serie A e veder lievitare il suo prezzo. Paratici ne ha parlato anche con l'entourage del giocatore, sfida aperta al Paris Saint-Germain che lo fa seguire da mesi e ha già preso contatti sul fronte Russo. Perché il futuro viene prima di tutto, anche in porta.