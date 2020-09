Dati i tempi stretti, di più non si poteva fare. Ma potendo farlo, meglio non perdere altro tempo. Così la Juve trova un'intesa lampo con la Regione Piemonte e aprirà le porte dello Stadium già per il match con la Sampdoria. Saranno 1000 gli spettatori che potranno partecipare, in questo caso si tratterà di persone invitate dal club.