Continua il dilemma Paulo Dybala in casa Juve: secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, i bianconeri aspettano novità sul fronte Neymar, sperando che l'interesse del Psg si concretizzi in una trattativa. L'ostacolo, però, potrebbe essere nuovamente la volontà del giocatore e le richieste dell'entourage, come accaduto con il Manchester United.