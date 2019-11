Un gol al Napoli, uno all'Inter, uno al Bayer Leverkusen e due all'Atalanta, sostanzialmente tutti decisivi. Poi ancora cinque assist, tutti bellissimi, ugualmente decisivi a cominciare dal colpo di tacco per Douglas Costa a Mosca: questo il bottino fin qui di Gonzalodall'Inter all'Atletico Madrid passando per la Lokomotiv o il Milan. E. “Erano sul mercato ma non per motivi tecnici”, sottolineava Maurizio Sarri dopo la vittoria con l'Atletico Madrid. Mentre Fabio Paratici e Pavel Nedved a più riprese hanno poi esaltato e coccolato i due attaccanti argentini, una volta rimasti era l'unica cosa da fare d'altronde: eppure secondo la dirigenza proprio Dybala e Higuain erano stati battezzati come sacrificabili, non solo cedibili ma proprio in vendita.