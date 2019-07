Federico Chiesa negli Stati Uniti. Per giocare l’International Champions Cup, ma soprattutto per incontrare il nuovo presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Il numero uno viola vuole parlare di persona col giocatore e - secondo La Gazzetta dello Sport - il biglietto aereo è già pronto per il 16 luglio, alla mattina. L’attaccante viola incontrerà a New York il presidente, dove è in programma l’amichevole con il Benfica. Chiesa ribadirà a Commisso quanto già detto in precedenza alla vecchia società: è in cerca di nuove sfide e ha già sul tavolo l’offerta contrattuale della Juventus, un quinquennale a 5 milioni netti a stagione.







La palla passerà dunque alla Fiorentina. Il presidente Commisso continuerà a ritenerlo incedibile o aprirà a una partenza di Chiesa? Tutto dipende dal club viola. Dovesse continuare a considerarlo intoccabile, Chiesa salvo sorprese resterà a Firenze come da contratto. La storia è ancora tutta da scrivere, al momento la situazione è congelata anche perché il papà di Federico, Enrico, non si muoverà dalla Toscana per parlare con Commisso. Resterà lì in attesa del rientro del figlio e della Fiorentina, che non ha ancora deciso la strategia da adottare con Chiesa. La Juve aspetta fiduciosa: difficilmente arriveranno grosse novità entro i primi di agosto.