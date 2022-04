Nella caccia al grande difensore che possa permettere alla Juve di sostituire Giorgio Chiellini c'è anche un tentativo per Kalidou Koulibaly. Sarebbe l'ideale, il senegalese del Napoli va in scadenza tra una stagione e il rinnovo sembra piuttosto complicato. Telefonata a Fali Ramadani registrata da tempo, così come il muro di Aurelio De Laurentiis. Insomma, missione quasi impossibile.