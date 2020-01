Il direttore sportivo della Juve Fabio Paratici non molla Mauro Icardi in vista della prossima stagione. L'attaccante argentino - che ieri ha realizzato la prima tripletta francese - ha una clausola che gli permette di rifiutare il trasferimento al PSG anche nel caso in cui i francesi decidano di riscattare il suo cartellino per 70 milioni di euro. Icardi può dire di no e tornare all'Inter dove però sarebbe solo di passaggio. La Juve spera ancora, il 9 bianconero può essere l'argentino.