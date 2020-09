. Perché se è vero che la Juve batte nettamente la Sampdoria (3-0) nell’esordio casalingo in campionato, è altrettanto vero chesia ad inizio di ripresa, quando Claudio Ranieri ridisegna la squadra immettendo qualità davanti (Gaston Ramirez e Quagliarella, oltre a Yoshida per Tonelli in difesa), sia nel finale di gara, quando il risultato è ancora sul 2-0 se tutto può cambiare.. Nel finale, poi, quando la Juve sembra definitivamente avanti,(mai visto avvicendarsi due centrali se non per infortunio), la difesa perde coesione e concentrazione e la Samp rischia di riaprire la partita con una deviazione di Bonucci su colpo di testa di Ekdal (prodigioso Szczesny e con un diagonale di Quagliarella fuori di un alito.Naturalmente sono il meno sorpreso di tutti:è e resta un fuoriclasse in campo, ma il mistiere del tecnico non sa neanche cosa sia. Primo, perchè è completamente diverso da quello del giocatore. Secondo, perché per adesso lui produce pura teoria., chiedendone la testa ben prima della conquista dello scudetto. Mai visto giocare a questo livello(tra l’altro, per tutta la partita e senza infortuni). Mai ricordato untanto dominante sia nei contrasti che nella distribuzione della palla. Mai percepito uncosì in partita, attento e propositivo al tempo stesso., abbiamo visto la Juve. Abbiamo notato un buon pressing, ma sicuramente meno di quello che produceva. Abbiamo apprezzatola continuità nel palleggio e tante giocate di prima.. Che ha segnato un gol, assolutamente inutile, trattandosi del terzo, e colpito una traversa sull’1-0, ma che continua a ritenere la partita un palcoscenico per esibizioni individuali. Il bello - anche se nessuno lo sottolinea - è chetira quando potrebbe servire i compagni, slalomeggia per poi tornare al punto di partenza. Sarà bello vedere chi giocherà e cosa accadrà quando rientreràe arriverà - se arriverà -Dato per certo che il bosniaco cucirà il gioco abbassandosi e procurandogli voragini, non credo che il Dybala della stagione scorsa pesi e conti meno di Ronaldo., che ha segnato un gol straordinario (dopo un fallito tentativo di comica percussione di Cristiano), ad appena dodici minuti dall’inizio. Il tiro a giro, di sinistro, è stato splendido perché perfetto, ma dopo la prestazione dello svedese (svedese per modo di dire con quel cognome) è andata scemando.Una ventata di novità, anch’essa proveniente dal mercato, l’ha portatache, oltre ad avere propiziato il secondo gol (quello di Bonucci) e averne sfiorato di un millimetro un altro sconfessato dalla tecnologia,Per la sua capacità ha perso qualche pallone di troppo, ma ne ha conquistati anche tanti, facendo ripartire in un paio di occasioni il contropiede.(lo vuole il Genoa, ma anche l’Atalanta e questo dovrebbe far riflettere). Ora, è vero che De Sciglio è una mezza sciagura, come è altrettanto vero che Frabotta è mancino puro, tuttavia sia l’esperienza che la possibilità di rientrare sul piede buono avrebbe dovuto consigliare il neo allenatore una scelta meno azzardata.e perché ha saputo affondare contro un’avversaria troppo supina.come ha fatto nel secondo tempo, anziché un rinunciatario 4-5-1 senza Quagliarella e Ramirez (Gabbiadini è infortunato), avremmo giusto un’altra partita.in uscita e nel disegnare le gerarchie. Tanto per cominciare, possono: p.t. 13 Kulusevski; s.t. 33' Bonucci, 43' Ronaldo.: s.t. 43' Ramsey.: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini (37' s.t. Demiral); Cuadrado (33' s.t. Bentancur), Rabiot, McKennie, Frabotta (22' s.t. De Sciglio); Ramsey; Kulusevski (37' s.t. Douglas Costa), Ronaldo. A disp. Buffon, Pinsoglio, Arthur, Rugani, Portanova, Vrioni, Nicolussi Caviglia. All.Pirlo.Audero; Bereszynski, Tonelli (1' s.t. Yoshida), Colley, Augello; Ekdal; De Paoli (1' s.t. Ramirez), Thorsby (25' s.t. Damsgaard), Jankto, Leris (1' s.t. Quagliarella); Bonazzoli (25' s.t. Verre). A disp. Ravaglia, Vieira, Chabot, Regini, La Gumina, Ferrari, Capezzi. All. Ranieri.: Piccinini di Forlì..: Calvarese di Teramo.: p.t. 4' Tonelli (S); s.t. 9' Frabotta (J).