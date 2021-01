Le buone intenzioni c'erano tutte, poi è subentrato il campo e con il suo giudizio l'asticella si è leggermente abbassata. Il primo punto all'ordine della rivoluzione di Andrea Pirlo era tutt'altro che semplice: avrebbe voluto fare due passi indietro per fare uno gigantesco in avanti. Ossia: tornare a essere Juve. Non quella di Sarri, e nemmeno quella di Allegri. In testa, c'era la ferocia della squadra di Antonio Conte...

