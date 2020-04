Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su Calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Ce lo stanno raccontando tutti, nell'appuntamento quotidiano Diario di una quarantena: film in tv, serie on line, pellicole cinematografiche su cinema che hanno aperto la propria sala via web, di tutto e di più, insomma. Calciomercato.com segnala quello che, per la redazione, vale la pena essere vistoFootballi americano con Keanu, ballo con Bradley, finali intercontinentali con. Più l'azione dei supereroi e la bravura di Luca. Un giovedì sera ricco, in tv, che accontenta i gusti di tutti.maratona dalle ore 9.00 alle 2.00 su Mediaset Extra., ore 21.20, su Rai 2 - Un viaggio nel mondo Marvel, alle origini di Cap, della sua trasformazione, di uno Steve Rogers amico fraterno di Bucky e innamorato di Peggy Carter. Che se la deve vedere con Teschio Rosso…, ore 21.19, su Italia 1 - Leonardo Di Caprio, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen Matt Damon nella pellicola del 2006 diretta da Martin Scorsese, vincitrice di 4 premi Oscar: Miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura non originale e miglior montaggio., ore 21.04, sul 20: Keanu Reeves è Shane Falco, quarterback dei Washington Sentinels, capitano e leader di una banda di ex giocatori alla quale viene data una seconda possibilità da coach McGinty, interpretato da Gene Hackman., ore 21, Sky Sport 1 - Federico Buffa racconta l’estate del 1990, coi Mondiali in Italia., ore 21, su Sky Sport Football - Del Piero stende i Millonarios nella finale di Coppa Intercontinentale del 1996., ore 23.30, su Sky Cinema #IoRestoACasa2 - Luca Marinelli interpreta il marinaio figlio della creatività di Jack London: l’attore romano ha vinto la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile a Venezia., su Netflix - Il racconto di una retrocessione. E dei tentativi per una repentina rinascita, con testimonianze uniche. Sono appena usciti i nuovi episodi., su Netflix - Superman, Flash, Wonder Woman, Batman, Aquaman e Cyborg tutti insiemi per combattere nuovi nemici., su Rai Play - Bradley Cooper, Jennifer Lawrence e Robert De Niro, nell’adattamento cinematografico del romanzo L’orlo argenteo delle nuove, scritto da Matthew Quick, autore americano. Jennifer Lawrence, che interpreta Tiffany, una vedova con la passione per il ballo, ha vinto l’Oscar come miglior attrice protagonista., su Disney+ - Quando il Dr. House e il padre di Ronald Wisley interpretavo rispettivamente Gaspare e Orazio nella pellicola del 1996, rifacimento live action del film d'animazione del 1961.