Danilo, difensore della Juve, ha parlato ai microfoni di Dazn della sconfitta contro il Napoli: "Non eravamo dei fenomeni prima di stasera, non siamo scarsi adesso. Dobbiamo sapere i nostri valori e cosa siamo come squadra, ciò che si dice fuori ci fa pensare troppo".



TESTA - "Problema mentale? Non voglio sentirne più parlare, abbiamo dimostrato che quella cosa non c’è. Abbiamo commesso tanti errori e da domani dobbiamo analizzare tutto calcisticamente".



ASPETTO FISICO - "Importante e non scontato, le loro gambe giravano più delle nostre. Dobbiamo lavorare ed essere intelligenti, il Napoli è una squadra forte in campo aperto e non possiamo concedere certe cose"



SCUDETTO - "Credo che serva l’atteggiamento giusto in ogni partita, non possiamo permetterci di pensare allo scudetto che si deciderà a giugno. La Juve deve sempre puntare allo scudetto, ma ora serve capire il momento e ripartire".