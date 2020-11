Ben affrontata la fase d’attacco (forse anche troppo con Chiesa più Bernardeschi); in difesa, ipotecato il futuro con Demiral e soprattutto De Ligt, lasciando da parte la questione terzini, la Juve continua ad alimentare l’equivoco del centrocampo. Non è da poco perché quello è il settore nevralgico del gioco. Eppure sono anni che si gira attorno al problema senza risolverlo. Ci si sono scontrati Allegri, Sarri e ora Pirlo.Chi per un verso, chi per un altro, nessuno negli ultimi anni, ha saputo prendere per mano la squadra, essere quel punto di riferimento che imposta in basso e cuce in alto.