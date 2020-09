Quello trae la Juventus è un braccio di ferro continuo. La società sta provando da tempo a convincere il tedesco a rescindere il contratto in scadenza nel 2021, ma il giocatore non ha nessuna intenzione di lasciare Torino. Si continua a trattare. L'idea del club è quella di svecchiare la rosa liberandosi di un altro stipendio pesante - 6 milioni di euro - come già fatto con Matuidi e Higuain (oggi insieme all'Inter Miami): se però gli altri due ex juventini hanno aperto a una trattativa per la risoluzione, Khedira continua a fare muro.