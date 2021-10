Sono già cinque i successi di fila della Juve tra campionato (Spezia, Samp, Torino, Roma) e Champions (Chelsea). Segnali di risveglio che dovrebbero preoccupare le concorrenti: anche se i bianconeri non sono forti come un tempo, e anche se il loro ritardo in classifica è ampio (10 punti dalla vetta), considerarli fuori dalla lotta per lo scudetto è quanto meno affrettato. Molti lo hanno fatto diverse settimane fa, dopo quella partenza soffertissima, e anche allora raccomandavamo di non sottovalutare le capacità di riscatto e risalita della squadra di Allegri. Che adesso sono davanti agli occhi di tutti.