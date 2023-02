Che lasia più difficile e bella dell'non ci sono dubbi, in genere. Il campo delle partecipanti agli ottavi della prima e ai play off della seconda fa però. Il sorteggio, oltretutto, ha messo di fronte, in una partita che è stata già due volte la finale di Champions. E poi, oltre ad, troviamo le capoliste di Olanda (Feyenoord), Austria (Salisburgo) e Ungheria (Ferencváros), la seconda della Bundesliga (Union Berlino), e squadre nobili del calcio europeo come