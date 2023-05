Da tempo ormai la Juventus ha abituato i suoi tifosi e quelli avversari ai complimenti rivolti agli altri club italiani protagonisti di vittorie a livello nazionale e internazionale. E' accaduto negli anni scorsi ed è successo di recente anche in occasione della conquista dello scudetto conquistato dal Napoli, titolo al quale l'account Twitter ufficiale della Juventus ha dedicato un tweet di complimenti velati da una certa dose di perfida ironia: "Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto!".



La stessa cosa si è ripetuta anche ieri sera, con i complimenti ufficiali della Juventus all'Inter per la conquista della Coppa Italia, vinta dai nerazzurri nella finale di Roma contro la Fiorentina. Il tweet bianconero ("Complimenti all'Inter per la conquista della Coppa Italia") questa volta però è stato subissato da una caterva di risposte negative, proteste, accuse e insulti da parte di tantissimi tifosi della Juve stessa. I più teneri ricordano che mai, negli ultimi anni, le dirette rivali italiane della Juventus si sono complimentate per le vittorie bianconere, mentre gli altri...



