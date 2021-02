Anzi, a maggior ragione un giocatore che può essere ingaggiato a titolo gratuito fa maggiormente gola. Certo, la corsa all'oro in termini di bonus alla firma e commissioni stellari per agenti o intermediari, dovrà risentirne inevitabilmente. Ma un giocatore svincolato, se di alto livello soprattutto, rappresenta un'occasione da non lasciarsi scappare.In estate era stato soprattutto Houssem Aouar il giocatore che avrebbe potuto allungare la lista di carnefici europei diventati grandi acquisti, dopo Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt, ma alla fine il centrocampista francese è rimasto al suo posto. Proprio come. Tentativi concreti e contatti continui, ma più andare a sbattere contro le richieste di Jean-Michel Aulas, i bianconeri han dovuto prendere atto della volontà di Depay di arrivare a naturale scadenza del contratto per poi decidere con calma la nuova destinazione, facendo così anche fruttare al massimo l'opportunità di essere unico padrone del proprio destino.ma ancora molto interessato all'attaccante olandese, specialmente se dovesse restare Koeman in panchina. Con un contesto ancora ricco di punti interrogativi come quello blaugrana, però,, prospettando un'offerta decisamente interessante all'attuale capitano del Lione, sia dal punto di vista economico che progettuale. E Depay, da promesso sposo del Barcellona, ora ha ricominciato ad ascoltare tutte le proposte in arrivo dal mercato. Quella della Juve non lo lascia di sicuro indifferente.Tempo al tempo, Depay a breve prenderà una decisione definitiva. Ma nei suoi pensieri c'è anche e sempre di più la Juve.