Rinforzare la squadra, con un occhio ai conti. Cristiano Giuntoli è al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo rinforzo in mezzo al campo, la natura dell'investimento dipenderà molto dalle uscite, diventate quasi prioritarie. Nonostante una stagione lontano dall'EuropaDa questi la Juventus potrebbe fare cassa per finanziare i colpi del futuro.In quest'ottica attenzione soprattutto alla situazioneesterno di fascia classe 2003, che quest'anno ha visto il campo solo 5 volte, per un totale di 115'. L'inglese, corteggiato da Tottenham e Marsiglia , non è una prima scelta di Allegri,, che quest'anno contro l'Udinese ha esordito con in grandi, collezionando 5 gettoni in Serie A. La Juve non ha in mente di cederlo, ma il 18enne attaccante turco vuole giocare con continuità:L'argentino merita un capitolo a parte. La Juve ha già deciso di lasciarlo a Frosinone fino al termine della stagione e di valutare eventuali offerte solo a giugno. A patto che ne valga la pena. Per esempio, la scorsa estate prima ancora dell'attuale exploit, solo per offerte da 20-25 milioni Giuntoli avrebbe accettato di vederlo partire (c'era il Feyenoord), ora il prezzo si è impennato a 35-40 milioni (piace soprattutto al Crystal Palace).Ma non è nemmeno da escludere un rinnovo fino al 2028, a cifre superiori a quelle attuali, circa 500 mila euro netti.