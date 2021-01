La Juventus è sempre più attenta al progetto giovani. Non a caso nelle ultime settimane il ds Paratici si è concentrato sull'operazione Nicolò Rovella dal Genoa e adesso è alle fasi finali della trattativa per Bryan Reynolds dal Dallas in sinergia col Benevento, due affari per il futuro cui si aggiunge un'operazione diversa. In queste ore, la Juve ha bloccato Abdoulaye Dabo, esterno sinistro 19enne del Nantes con cui nella giornata di ieri è stato raggiunto un accordo di massima di cui andranno ritoccati i dettagli.



Dabo è un laterale mancino di spinta che la Juve ha seguito a lungo, già Under 18 francese in passato e adesso pedina del Nantes B dove ha trovato più spazio vista la giovane età. Piede mancino e capacità di adattarsi anche sulla trequarti, Dabo può arrivare in Italia nei prossimi giorni e diventerà bianconero con la formula del prestito. Pirlo lo potrà osservare ma non è un acquisto pronto per la prima squadra, naturalmente; in prospettiva dovrà farsi valere, intanto la Juve potrebbe dirottarlo subito in Under 23 per dargli maggiore spazio. E il progetto giovani continua.