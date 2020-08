Prima di tutto risolvere i casi Sami Khedira e Gonzalo Higuain, poi sbloccare tutto il resto del mercato in uscita per fornire linfa a quello in entrata. In tal senso ecco che un attaccante, due centrocampisti e un esterno sinistro rappresentano la lista della spesa da dover sbrigare già per la prima Juve targata Andrea Pirlo.i. Eppure la squadra mercato bianconera non si ferma e lavora anche per il futuro. Con un nome in particolare che ha stregato Paratici e tutti gli scout, quello di SerginoPer qualità e prospettiva, avendo appena vent'anni, rientrerebbe completamente all'interno del nuovo piano di crescita della Juve. Che, come anticipato da Calciomercato.com, ha già avviato la macchina per provare a battere la concorrenza.prima scelta assoluta per la fascia destra, anche dovendo aspettare una stagione se necessario. Così proseguono i contatti con il suo entourage, guidato dal super manager Jonathan Barrett. E pure con l'Ajax i dialoghi sono fluidi, frequenti, collaborativi. Le priorità sono altre, ma la Juve si muove in via ufficiale e decisa, studiando una formula che possa permetterle di arrivare prima di tutti: difficile, quasi impossibile, delineare degli scambi. Meno complicato ipotizzare un prestito magari lungo con opzione di riscatto o anche solo garantirsi una corsia preferenziale, lasciando Dest ad Amsterdam almeno un'altra stagione per poi acquistarlo quando i tempi saranno maturi per un nuovo investimento in casa Juve.