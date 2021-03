L'agente Vincenzo Morabito ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Rabiot è nella lista degli obiettivi del Manchester City di Pep Guardiola, ma non lascerà la Juventus. Paratici ha già detto 'no, grazie' all’amico Begiristain. Paratici rinnoverà il contratto? Fabio è uno dei migliori dirigenti europei, non a caso è stimatissimo dal Manchester United e ha un rapporto privilegiato con Florentino Perez, che ha tentato più volte di portarlo al Real Madrid. Sì, Paratici resterà alla Juventus. Con Federico Cherubini ha trovato un punto di equilibrio: si completano a vicenda. E dire che Paratici è stato vicino anche alla Lazio... Dieci anni fa, prima di seguire Marotta alla Juventus, Fabio è stato in contatto con i biancocelesti: all’epoca sarebbe potuto diventare il ds della Lazio con Mihajlovic in panchina".



"Pirlo ha appena iniziato un progetto: sente aria di cambiamento? No, anche perché Andrea ha tutto per diventare un top anche in panchina. Per i prossimi 2-3 anni, salvo cataclismi, vedo Pirlo alla guida della Juventus. Poi magari sarà il turno di Simone. A patto che Inzaghi riesca a staccarsi dalla Lazio, il suo grande amore".