A volte... salutano. Maurizio Sarri e la Juventus stanno lavorando alla separazione dal contratto che ancora li lega, ma l'allenatore ha voglia di rimettersi in pista e sta negoziando col club bianconero per congedarsi in via definitiva. Si tratta, mentre proprio il cambio d'orientamento per la panchina in pieno agosto ha anche modificato i piani di mercato con due acquisti saltati proprio per l'addio di Sarri in favore di Pirlo.





Maurizio infatti aveva dato totale benestare all'arrivo di Arkadiusz Milik, bloccato da mesi ma che oggi non intende aspettare giugno per tornare a giocare, soffre in tribuna e mira a gennaio per il ritorno in un altro club. Dunque, Juve definitivamente lontana con lo scenario attuale. L'altra operazione impostata era Jorginho, tanto che la Juve ha trattato uno scambio con Pjanic non decollato col Chelsea a maggio ma ha pensato anche singolarmente a Jorginho con una formula vantaggiosa. Poi, con l'addio di Sarri l'idea è sfumata in fretta. Due operazioni in piedi, saltate con una rottura che presto diventerà anche definitiva.