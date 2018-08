Se cercate il suo nome su Wikipedia, non c'è neanche una pagina completa. Solo nome e cognome, toccherà segnarselo perché Giangiacomo Magnani ha tutte le carte in regola per diventare un difensore importante: fino a gennaio scorso quasi un perfetto sconosciuto, eppure questo centrale classe '95 ha stupito al Siracusa - in Serie C - al punto da conquistare le attenzioni del Perugia. Un bel colpo del ds Goretti che lo paga 500mila euro, in 6 mesi di Serie B si merita già il grande salto fino al debutto da urlo di ieri sera, al Mapei Stadium.



C'E' LA JUVE - Magnani infatti è stato preso dalla Juventus e girato a titolo definitivo al Sassuolo, un acquisto in sinergia studiato da Paratici col suo braccio destro Cherubini con la scelta di cederlo al club neroverde per dargli spazio: Magnani ha giocato una partita perfetta contro Icardi & co al debutto in Serie A, applausi da tutti e l'inizio di un percorso importante. De Zerbi conta su di lui, la Juve è sicura di aver fatto un grande affare con questo ragazzo che sta bruciando le tappe in maniera evidente. Magnani conquista tutti, la Juve lo tiene d'occhio, Marotta e Paratici non dimenticheranno il suo nome: Carnevali del Sassuolo ha insistito ogni giorno per averlo, anche in piena trattativa per Cristiano Ronaldo si era presentato il dirigente neroverde per chiedere Magnani a qualsiasi costo. E ora, il Sassuolo si gode il difensore del futuro. Con la Juve che monitora...