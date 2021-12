La Juve ha pensato anche ad Arek Milik. Il polacco ora al Marsiglia vorrebbe già cambiare aria, i bianconeri lo hanno inseguito a lungo e ora sembra aver superato i cronici problemi fisici. Però Milik è ancora in prestito al club francese, che dovrà esercitare l'obbligo di riscatto entro giugno per circa 1​0 milioni. Senza la sponda del Napoli, che non c'è e non ci sarà, il Marsiglia dovrebbe quindi riscattarlo in anticipo ma senza garanzie su acquisto della Juve ecco che la pista si è raffreddata ancor prima di scaldarsi.