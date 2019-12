sembra spazzarli tutti via. Se Mario, una volta escluso dalla lista Champions, ha preferito farsi da parte in attesa di trovare una nuova squadra a gennaio,Come diverso è anche il valore di mercato e il suo peso a bilancio. Uguale invece sembra poter essere sempre di più il loro destino, con una parola fine che difficilmente potrà arrivare per entrambi oltre il 31 gennaio.