In principio era Moise Kean. Il centravanti dell'Everton doveva essere il futuro della Juve, il primo classe 2000 e poi anche quello di riferimento per la nuova generazione bianconera. Non è andata così. Salvo nuovi ripensamenti futuri, nonostante l'esplosione della passata stagione, Kean non sarà l'alfiere del nuovo millennio in casa Juve. Che pure guarda con estrema attenzione ai top player del futuro. Lavorando in questi giorni per tre talenti in particolare che hanno tutti in comune l'anno di nascita con Kean: il 2000.