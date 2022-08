IL TABELLINO

, perché dopo la splendida punizione diin puro stile, si fa raggiungere dae non riesce più a spaventare Rui Patricio in tutta la ripresa. Giusto così, quindi, per come si sviluppa la partita in cuicon la bilancia dei rimpianti che pende dalla parte di Allegri, perché una squadra che vuole vincere il campionato ha il dovere di concretizzare la propria schiacciante superiorità iniziale, sfruttando le incertezze degli avversati.grazie al primo gol in campionato di Abraham, che Mourinho nella ripresa lascia meno solo quando inserisce El Sharaawy. Con una considerazione finale che fa comunque ben sperare i tifosi bianconeri, perchéAnche se il rischio è che quel giorno sia troppo tardi per puntare allo scudetto.Pronti via e la Juventus va subito in vantaggio. Matic atterra Cuadrado appena fuori area e Vlahovic con un perfetto sinistro, che si infila sotto la traversa, fa saltare l’imbattibilità della Roma dopo appena 1’18”.con l’unica consolazione di avere ancora tutta la partita per risalire la corrente., però, i giallorossi perdono la spinta per mettere in difficoltà i bianconeri, perchédei giorni migliori, anche se in tutto il primo tempo è sua, dopo 7’, l’unica conclusione nello specchio della porta, bloccata senza problemi dal rientranteE’ questa la piacevole novità presentata da Allegri, chea Rovella, spostandolo sulla fascia sinistra, con Locatelli al centro e Rabiot a destra.Proprio il centrocampista piemontese, di Pinerolo, che ha appena compiuto 19 anni il 3 agosto scorso, dimostra subito personalità e tecnica,, il tridente offensivo. Per nulla appagata dal rapido vantaggio, la Juventus ha il merito di continuare ad attaccare con il furore della grande squadra che. Miretti è subito bravo ad aprire a destra per Cuadrado che impegna severamente Rui Patricio. Non è una questione di modulo, ma di mentalità e aggressività che valgono molto di più del 4-3-3 proposto da Allegri., che gira al volo di destro un cross di Cuadrado. L’arbitro, però, richiamato dal Var annulla per una trattenuta disu Cristante, che aveva avviato l’azione. Un peccato non soltanto per la Juventus ma soprattutto per Locatelli che si vede cancellare un bellissimo gol. Se possibile, questa decisione regala ulteriore carica ai bianconeri che riprendono ad attaccare non concedendo nulla alla Roma, con l’unico difetto di non raddoppiare in unAncora in partita, Mourinho dopo l’intervallo cambia due pedine: fuori lo spento Spinazzola e l’incerto Mancini e dentro, nella speranza di lasciare meno solo Abraham. Malgrado l’assenza di capitan Bonucci, sostituito da Danilo al fianco di Bremer, tra De Sciglio e Alex Sandro, la Juventus resiste contro la Roma, teoricamente più offensiva. Improvvisamente, però, la partita cambia anche perché i bianconeri non hanno più il ritmo del primo tempo. E proprio Abraham, un fantasma fin li, prima costringe Szczesny alla parata più difficile della partita e subito dopo lo batte con un preciso colpo di testa,A questo punto Allegri toglie Miretti e Cuadrado, rilanciando McKennie e soprattutto facendo debuttare l’ultimo arrivato, che gioca pochi minuti in coppia con Vlahovic, prima dell’ingresso al suo posto di Kean. Mourinho, invece, fa usciresalutato da fischi e applausi, per rinforzare la difesa con Kumbulla.cosa che invece riesce alla Roma e soprattutto al Torino, che dopo tre giornate ha due punti più dei bianconeri. Per la serie “chi l’avrebbe mai detto”.pt 2' Vlahovic (J); st 24' Abraham (R).: st 24' Dybala (R).Szczesny; De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro; Rabiot (13' st Zakaria), Locatelli (40' st Rovella), Miretti (32' st Milik); Cuadrado (32' st McKennie), Vlahovic (40' st Kean), Kostic. A disp. Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Soulé. All. Allegri.: Rui Patricio; Mancini (1' st El Shaarawy), Smalling, Ibanez; Karsdorp (17' st Celik), Cristante, Matic, Spinazzola (1' st Zalewski); Dybala (32' st Kumbulla), Pellegrini (48' st Bove); Abraham. A disp. Boer, Svilar, Shomurodov, Vina, Tripi. All. Mourinho.: Irrati.: Di Paolo.: pt 7' Locatelli (J), 41' Cristante (R); st 32' Kostic (J), 49' st Celik (R).