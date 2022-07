. A dirigere il primo allenamento, programmato nel pomeriggio, non sarà Massimiliano Allegri. Sarà un inizio con tanti assenti, visto che molti giocatori sono stati impegnati con le nazionali e avranno ancora qualche giorno per rilassarsi.che dopo aver superato il problema addominale avuto nel finale di stagione, avrà ancora un po' di tempo prima di riprendersi sulle spalle la Juventus. Ecco perché ufficialmente il ritiro inizierà il 10 luglio con le visite mediche e tutta la squadra a disposizione.Quest'ultimo forse non per molto visto che è in cima alla lista dei cedibili e lo stesso giocatore è il primo a voler una nuova destinazione. Risponderanno presente all'appello - ma non in campo -Massimiliano Allegri e i tifosi juventini dovranno portare ancora un po' di pazienza prima di poter dare il benvenuto ai due grandi colpi fin qui del mercato bianconero.Non ci saranno domani ma potrebbero raggiungere Torino già in settimana eProbabile, se non certo, che alcuni di coloro che si presenteranno allo Juventus Training Center domani o tra sette giorni, non ci saranno il primo settembre, quando il mercato chiuderà. A centrocampo, oltre ad Arthur,, su cui Allegri vorrebbe puntare ancora ma è consapevole di poter farci a meno nel caso arrivasse una grande offerta. Chi i tifosi della Juve vorrebbero vedere anche da settembre in poi èGiocatori che diranno addio, altri che arriveranno, la rosa della Juve subirà ancora diversi cambiamenti.è a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Juventus.trattativa non semplice viste le richieste della Roma. A seguirenon soddisfatto dal rendimento diLo spagnolo, la strada la conosce già; se la ripercorrerà dipenderà da quanto l'Atletico Madrid abbasserà le richieste e da come si svilupperà la situazione sulla fascia sinistra.Sarà un'estate trafficata alla Continassa, con auto che lasceranno definitivamente il centro di allenamento bianconero e altre che invece ci entreranno per la prima volta.