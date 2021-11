La brutta sconfitta di Champions contro il Chelsea ha aperto una profonda spaccatura in casa. Ok il gioco che non c'è, ok l'atteggiamento sbagliato dall'inizio alla fine, ok che la filosofia del corto muso non può bastare sempre e comunque per arrivare a conquistare vittorie e trofei,è e resterà sempre legata ai calciatori e il livello che stanno (o non stanno) raggiungendo in campo.Perché la Juventus che dominava in lungo e in largo, quantomeno in Italia, faceva paura soltanto alla lettura dell'11 titolare, perché poteva permettersi di schierare giocatori di livello assoluto e nel pieno delle proprie carriere.che sono ad oggi le tre squadre in lotta per lo scudetto?che ha vinto lo scudetto la scorsa stagione pur cambiando da Conte a Inzaghi è rimasta una macchina che viaggia a ritmo spedito e probabilmente soloda esterno destro di centrocampo oal top della forma in attacco potrebbero superare la coppia Dumfries-Darmian e uno fra Dzeko, Lautaro e Correa. Ildi Stefano Pioli è in continua evoluzione, ma parte da basi solide e oggi dei bianconeri a disposizione di Allegri in rossonero potrebbero partire dal 1' di nuovosull'esterno destro al posto di Saelemaekers, ancorada trequartista al posto di Brahim Diaz e potenzialmente(non il De Ligt di quest'anno) al posto di Kjaer. Infine nel Napoli di Luciano Spalletti-Politano è un duello che potrebbe starci,-Zielinski, sempre da trequartisa anche, mentresarbbe perfetto per affiancare Koulibaly in difesa. Tutto qui? Sì, perché perfino il criticato Mario Rui non rischierebbe il posto contro questo Alex Sandro.e, soprattutto a centrocampo, il confronto sarebbe fin troppo impari. Il dato di fatto, tuttavia, è cheGiocatore che giocherebbero senza probelmi nelle formazioni rivali e che mettano pressione anche a chi dovrebbe crescere all'interno della rosa bianconera. Il passo indietro rispetto soltanto a 3/4 anni fa è tutto qui.