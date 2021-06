Più che un'alternativa a Manuel Locatelli è un'alternativa al sogno Paul Pogba. Per riuscire a trasformare l'interesse in qualcosa di concreto servirà almeno una cessione pesante, nel frattempo la Juve prova a capire quali margini di inserimento ci possano essere sul fronte Youri Tielemans. Il Leicester non vuole cederlo e spara alto, contratto in scadenza tra due anni può aiutare, il fatto che siano già a un passo i suoi eredi (da Soumaré del Lille in poi) può essere un indizio. Ma anche Liverpool e Dortmund ci provano. La Juve, però, su Tielemans c'è.