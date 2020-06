La Juve non ha rinunciato a Nicolò Zaniolo. In casa Roma la situazione economica non è proprio rosea dopo la mancata cessione del club a Friedklin, e inserendo le contropartite giuste secondo il Corriere della Sera i bianconeri potrebbero riuscire a strappare il classe '99. Oltre a una parte cash, Paratici è pronto a mettere sul piatto Federico Bernardeschi. Zanilo per Berna quindi, questo è lo scambio che si è messo in testa Paratici alla riapertura del mercato.