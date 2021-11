, tanto da essere a punteggio pieno (12 punti) e già qualificata agli ottavi di finale, con due turni di anticipo.Se, da una parte, il girone non è propriamente impossibile, dall’altra le partite europee possiedono un coefficiente di difficoltà intrinseco e un’intensità di svolgimento molto più elevati delle gare del nostro campionato. Ma c’è di più. La Juventus, infatti, al momento è pure tre punti avanti al Chelsea, campione d’Europa uscente e leader in Premier League, battuto nello scontro diretto a Torino con una formazione rimaneggiatissima, ovvero senza Morata e Dybala, e con Chiesa e Bernardeschi a fare da punte.Le spiegazioni non sono finite.. No, anzi i bianconeri sono (o erano) l’esatto contrario: dominanti, in tutti i sensi, in Italia, timidi e remissivi quando si trattava di affrontare le altre squadre del continente.Oggi, invece, le parti si sono rovesciate: il Milan, primo in serie A insieme al Napoli, arranca all’ultimo posto del suo gruppo in Champions, mentre la Juve, lontana sedici punti dalla testa della classifica in campionato, si giocherà, il 23 novembre, il primo posto del girone con il Chelsea, avendo due risultati su tre a disposizione (al momento detiene anche una migliore differenza reti).Il mistero di questo rendimento alternato non è facilmente sondabile.Come è possibile che gli avversari affrontati non fossero o non siano stati esattamente al top. Fatto sta che una squadra battuta in campionato da Napoli (e ci sta), Empoli, Sassuolo, Verona (e non ci sta), diventa finalmente credibile solo quando calca il palcoscenico internazionale.Ora, siccome non si può dire che si tratti di una questione di gioco più europeo rispetto ad uno solamente domestico,Inoltre, nelle quattro partite citate (con lo Zenit i bianconeri hanno giocato sia l’andata che il ritorno), Allegri, ben lungi dallo sperimentare uomini parzialmente o del tutto fuori ruolo (Rabiot per esempio), ha schierato una formazione logica ed elastica. In grado cioé di attuare il 4-4-2 in fase difensiva e di allargarsi in un divertente 4-2-4 o 4-2-3-1 in fase offensiva., il rientro di Dybala, soprattutto nella gara di martedì contro i russi, ha prodotto due reti, un assist e un palo, ma in generale nella Juve si vede un’altra ferocia anche difensiva, così come i rari momenti di difficoltà vengono vissuti senza l’ansia che poi porta a sbagliare anche le operazioni più semplici.Tuttavia, mentre in campionato la Juve può al massimo ambire al quarto posto, distante quattro punti, in Champions la speranza di fare più strada di quanto compiuto con Sarri e Pirlo (eliminazione agli ottavi) è viva.Ovviamente è un percorso lungo e appena cominciato, anche se non bisogna dimenticare che Allegri è stato l’unico allenatore a portare, nel suo precedente quinquennio juventino, la squadra due volte alla finale. Sarà dura, anzi durissima, forse impossibile. Però il calcio, illuminato com’è dalla sua suprema imprevedibilità, incarica spesso di stupire e smentire.