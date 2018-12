Compirà 19 anni tra qualche giorno ma promette già benissimo. L'asta attorno a Francisco Trincao è sempre più accesa, tutti pazzi per questo gioiello classe '99 del Braga che è esploso con l'Under del Portogallo in estate: la Juventus da mesi sta lavorando per portarlo in Italia, l'Inter si è inserita come ha confermato Marotta e la sfida rimane aperta. Dall'estero non mancano gli interessamenti, il suo entourage è abile ad attrarre diverse possibilità.



JUVE CONVINTA - In queste ore però filtra la convinzione da parte della Juventus di non voler perdere Trincao. Capace di giocare da seconda punta così come da esterno, il portoghese flirta con la Juve da tempo e Paratici sta preparando l'assalto finale: c'è la volontà di non perdere Trincao, il rilancio è già pronto e a quel punto andrà capito quale potrà essere la prossima mossa attorno a questo gioiellino. Perché dopo le parole di Marotta, l'Inter c'è ma la Juve preme, insiste e continuerà a farlo.