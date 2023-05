Juventus in partenza per Siviglia, dove domani (a partire dalle 21) affronterà la squadra allenata da José Mendilibar per il ritorno della semifinale di Europa League. I bianconeri, che ripartono dall'1-1 dell'andata fissato dalle reti di Ocampos e Gatti, non potranno contare sugli infortunati De Sciglio, Bonucci e Pogba.



Questa la lista completa dei convocati diramata da Massimiliano Allegri:



PORTIERI: Szczesny, Perin, Pinsoglio



DIFENSORI: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Barbieri



CENTROCAMPISTI: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli



ATTACCANTI: Chiesa, Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Iling-Junior