Non è Kieran Trippier, ma arriva sempre dal Tottenham il terzino chiesto da Maurizio Sarri per completare le proprie fasce di difesa. Trovano conferme infatti le voci rimbalzate dall'Inghilterra che vorrebbero Danny Rose nel mirino della Juve, in seguito ai tanti contatti avuti in queste settimane con il suo agente Frank Trimboli, anche uomo di fiducia del numero uno Spurs, Levy. La Juve pensa a Rose dunque, pur frenata da una valutazione che oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro: troppi.