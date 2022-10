La Juventus Primavera batte la Sampdoria 3-1 e consolida il primo posto in classifica. La squadra allenata da Paolo Montero va in vantaggio con il solito Yildiz, soffre nella seconda metà del primo tempo e poi, nella ripresa, dilaga e chiude i conti con Mbangula e Turco. Sporca il tabellino il gol del 3-1 nel finale di Ivanovic.



Juventus-Sampdoria: 3-1

Marcatori: (Yildiz 15', Mbangula 50', Turco 80', Ivanovic 90')



Juventus (4-4-2): Scaglia, Valdesi, Huijsen, Citi, Turco S. (Rouhi 60'); Mbangula, Nonge (Ledonne 80'), Doratiotto, Strijdonck (Hasa 46'); Yildiz (Anghelè 50'), Mancini (Turco N 60'). A disp. Vinarcik, Daffara, Dellavalle, ., Domanico, Ripani, Morleo, Maressa. All. Montero

Sampdoria (3-5-2): Tantalocchi, Villa, Cecchini, Pozzato (Leonardi 60'), Paoletti, Montevago (Ntanda-Lukisa 60'), Miettinen (Pellizzaro 60'), Bianchi, Ivanovic, Savio, Uberti (55′ Chilafi). A disp. Zorzi, Scardigno, Conti, Muratori, Polli, Caruana, Marocco, Peretti. All. Tufano



Ammonizioni: Cecchini (S)

Arbitro: Sig. Marco Emmanuele di Pisa