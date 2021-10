Come vi abbiamo raccontato,stanno per concludere l'estenuante trattativa per il rinnovo del contratto del numero 10. A Torino, dopo un paio d'anni di screzi e di incomprensioni, ora hanno le idee chiare:, il futuro capitano della squadra dopo Giorgio Chiellini, ma anche, e raggiunge. L'ex Palermo, infatti,. A riportarlo è ​il portale statunitense Sportspro che si basa sul ranking di Zoomph per il 2021. "La classifica viene composta analizzando quasi esclusivamente l’attività social, prendendo in considerazione Facebook, Twitter, Instagram e TikTok ma assegnando dei valori basati non solo sul pubblico raggiunto, ma anche sulla composizione dello stesso - si legge sulla Gazzetta dello Sport -.Vengono: donne, millenial e generazione Z, ma anche pubblico interessato a gaming, affari, musica e beni di lusso".La classifica è guidata da tre donne: la ginnasta Simon Biles, la tennista Naomi Osaka e la calciatrice Ashlyn Harris. Dybala è il secondo uomo dietro al pugile Canelo e davanti all’ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo, ora al Manchester United. Lionel Messi è 12°, Sergio Ramos 14°, Karim Benzema 15°, Kylian Mbappé e Neymar sono rispettivamente 23° e 31°. E' anche questo il motivo per il quale, perso Ronaldo, l