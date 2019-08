La Juventus rischia di perdere Emre Can. Il centrocampista tedesco si sente fuori dal progetto tecnico di Maurizio Sarri che gli sta preferendo costantemente Khedira e Rabiot. PSG e Bayern Monaco restano due alternative credibili per il suo futuro e non è considerato incedibile dalla Juventus che, avendolo preso a zero (commissioni monstre a parte) davanti a un'offerta importante secondo La Stampa lo lascerebbe partire.