Voltare pagina, dimenticare la delusione Champions e proiettare la rabbia agonistica verso il prossimo impegno. Lariparte dopo la sconfitta con il PSG, che non ha pregiudicato comunque l'accesso in Europa League, e si proietta verso l'Inter con qualche buona notizia in tasca., poco meno di 20 minuti nella notte europea 297 giorni dopo l'ultima volta in campo: non è chiaramente al 100% l'esterno azzurro e va gestito come ha sottolineato Allegri dopo la partita dello Stadium, ma verosimilmente troverà ancora spazio a gara in corso nel derby d'Italia, una risorsa dalla panchina per alzare i ritmi. La seconda buona notizia arriva dall'infermeria, perché oltre a(era squalificato contro il Paris) il tecnico livornese ha confermato di recuperare tre big per la sfida con i nerazzurri:- Tre rinforzi preziosi in vista di una sfida cruciale per le ambizioni europee dei bianconeri, due punti sotto i nerazzurri di Inzaghi in classifica, e Allegri studia come reinserirli.in difesa per dare la caccia al quarto clean sheet consecutivo in campionato e lasciarsi alle spalle i 6 gol incassati tra Benfica e PSG., in cerca di continuità sotto porta dopo: solo 3 gol complessivi a ottobre (2 in campionato, 1 in Champions), la Juve ha bisogno di ritrovare il suo bomber designato per risollevarsi., ancora oggetto del mistero dale parti della Continassa: il problema agli adduttori è smaltito ma chiama prudenza,per un reinserimento meno brusco. Valutazioni finali nelle prossime ore, ma il recupero dei tre big è una prima buona notizia per ripartire.