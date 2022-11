Si conclude la fase a gironi della Champions League e arrivano aggiornamenti dal ranking UEFA per club. Sale il Milan, che con i due poker a Dinamo Zagabria e Salisburgo torna agli ottavi di finale nove anni dopo l'ultima volta: la squadra di Pioli guadagna due posizioni e sale dal 46° al 44° posto.



GIU' NAPOLI E INTER - Per i rossoneri che salgono, scendono Napoli e Inter nonostante le sconfitte con Liverpool e Bayern Monaco siano state indolori: gli azzurri di Spalletti escono dalla top-20 (22°), i nerazzurri scendono in 16ª piazza. Stabile invece la Juventus, che ha chiuso il girone con 5 sconfitte su 6 partite.



IL RANKING



1. Manchester City 126.000

2. Bayern Monaco 125.000

3. Liverpool 118.000

4. Chelsea 118.000

5. Paris Saint-Germain 107.000

6. Real Madrid 105.000

7. Barcellona 98.000

8. Manchester United 93.000

9. Juventus 90.000

10. Ajax 89.000

11. Atletico Madrid 85.000

12. Roma 80.000

13. Borussia Dortmund 79.000

14. Villarreal 79.000

15. Lipsia 78.000

16. Inter 78.000

17. Siviglia 78.000

18. Porto 75.000

19. Tottenham 74.000

20. Eintracht Francoforte 72.000

21. Benfica 71.000

22. Napoli 70.000

28. Atalanta 55.000

35. Lazio 42.000

44. Milan 37.000

104. Fiorentina 13.613

105. Torino 13.613