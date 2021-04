Andrea Pirlo fa all in. Tutto su. Magari solo uno spezzone contro il Napoli, trovando poi il ritmo partita di settimana in settimana. Del resto, l'argentino ha avuto una seconda parte di stagione sfortunatissima, e ogni volta che sembrava potesse rientrare subiva una ricaduta. Ora no, adesso è tornato sul serio: "Non ha più male quando calcia" ha detto Pirlo.. Da quei piedi può partire la giocata decisiva per salvare la stagione della Juve e la panchina di Pirlo. Paulo può ridare alla squadra la fantasia che finora nessuno è riuscito a mettere in campo.