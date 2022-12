"Il centrocampista uruguayano, scomparso il 25 dicembre 2022, ha militato per due anni nella Juve. Ci ha lasciato a Montevideo all’età di 49 anni Fabian O’Neill. Centrocampista di talento, classe 1973, O’Neill ha militato per 2 anni nella Juventus, dal 2000 al 2002. La sua carriera è iniziata ed è finita al Nacional di Montevideo (con cui ha vinto il titolo nazionale e due volte la Liguilla Pre-Libertadores de América): in Italia, oltre alla Juventus, ha giocato al Cagliari e al Perugia. La Juventus ricorda Fabian e rivolge il suo cordoglio alla sua famiglia".



Così la Juventus ha voluto ricordare attraverso i propri canali Fabian O'Neill, deceduto oggi in Uruguay.