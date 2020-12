Non gioca bene. E quanti sono i giocatori, per limitarci alla Juventus, che non giocano bene? Bentancur gioca bene? E Rabiot? Danilo, l’hanno scorso, l’avrebbero lasciato in magazzino, nemmeno nello spogliatoio. Adesso, per la vox populi, è “il più positivo di tutti”. Kulusevski ha convinto per una mezza partita, ma “è un campione potenziale” e poi la maglia della Juventus pesa, lo dice anche CapelloNon ha pesato per le serpentine incantevoli, per il sinistro all’ incrocio dei pali, per il ritmo alla Sivori. No.