Non c'è due senza tre, si dice spesso. Potrebbe valere anche nel calciomercato e, nello specifico, per il calciomercato della Juventus e Alvaro Morata. Dopo la parentesi 2014/2016 e quella 2020/2022, infatti, l'attaccante spagnolo qualche settimana fa ha salutato i bianconeri, che non lo hanno riscattato dall'Atletico Madrid, per fare ritorno alla squadra di Diego Simeone. Tutto finito, quindi, con la Juve? Niente affatto. Perché dalle parti della Continassa continuano a pensare a lui.



PRIMA SCELTA - Dopo aver accolto Di Maria e Pogba e in attesa di capire quale sarà il futuro di de Ligt, sempre più indirizzato verso il trasferimento al Bayern Monaco, Federico Cherubini e i suoi collaboratori dovranno rinforzare anche l'attacco, che al momento può contare solo su Dusan Vlahovic e Moise Kean. La prima scelta, in questo caso, è ancora Morata: conosce già l'ambiente, può fare la prima punta o l'esterno e ha un ottimo rapporto con Allegri. I bianconeri hanno riattivato qualche giorno fa i contatti con l'Atletico per cercare un accordo a una cifra decisamente più bassa rispetto ai 35 milioni fissati per il riscatto. Morata-Juve, capitolo terzo? La saga potrebbe non essere finita...