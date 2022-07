In questa estate più che mai, il calciomercato italiano può essere definito come quello dei difensori. Da Koulibaly a de Ligt e Skriniar, sono tanti i centrali che, con la loro partenza o la loro permanenza, possono influenzare le strategie di mercato delle rispettive squadre. Possibili cessioni con cui finanziare le prossime mosse in entrata di Inter e Juventus soprattutto, mentre il Napoli il suo difensore non vorrebbe venderlo. Partenze che avrebbero come conseguenza la sostituzione di alcuni tra i migliori al mondo nel proprio ruolo, con un nome che in questi giorni torna spesso nei pensieri di bianconeri e nerazzurri: Nikola Milenkovic.



UNO PER DUE - Il difensore serbo è stato individuato come possibile rinforzo sia dall'Inter che dalla Juve. Inizialmente i nerazzurri, col direttore sportivo Piero Ausilio, avevano incontrato a Londra l'agente Fali Ramadani. Poi, qualche giorno fa, è stato il turno dei bianconeri, che si sono informati vista l'accelerata del Bayern Monaco su de Ligt. Due piste aperte, con la Fiorentina che osserva la situazione e aspetta gli sviluppi: se dovesse arrivare un'offerta da 15 milioni di euro, il classe '97 sarebbe lasciato libero di partire e compiere un salto in avanti nella sua carriera. Nell'estate dei difensori, c'è anche Milenkovic tra i protagonisti...